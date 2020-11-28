Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 4: Land unter nach Wasserrohrbruch

ATVStaffel 1Folge 4vom 28.11.2020
49 Min.Folge vom 28.11.2020Ab 6

Gruppeninspektorin Birgit und ihre Kollegin Bettina müssen den Verkehr an einer Straße umleiten, die durch einen Wasserrohrbruch überschwemmt wurde. Außerdem fahnden die beiden Stadtpolizistinnen nach einem flüchtigen Autofahrer, der den Pkw einer älteren Dame tuschiert hat. Die beiden Inspektoren Sebastian und Alexander fahren derweil zu einer Wohnungsöffnung. Dort ist eine Dame gestürzt und benötigt dringend Hilfe.

