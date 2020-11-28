Staffel 1 Folge 4: Land unter nach WasserrohrbruchJetzt kostenlos streamen
Stadtpolizei Baden
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Land unter nach Wasserrohrbruch
49 Min.Folge vom 28.11.2020Ab 6
Gruppeninspektorin Birgit und ihre Kollegin Bettina müssen den Verkehr an einer Straße umleiten, die durch einen Wasserrohrbruch überschwemmt wurde. Außerdem fahnden die beiden Stadtpolizistinnen nach einem flüchtigen Autofahrer, der den Pkw einer älteren Dame tuschiert hat. Die beiden Inspektoren Sebastian und Alexander fahren derweil zu einer Wohnungsöffnung. Dort ist eine Dame gestürzt und benötigt dringend Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stadtpolizei Baden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4