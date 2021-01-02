Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 7: Verkehrssünder und Sachbeschädigungen

ATVStaffel 1Folge 7vom 02.01.2021
Staffel 1 Folge 7: Verkehrssünder und Sachbeschädigungen

48 Min.Folge vom 02.01.2021Ab 6

Die Stadtpolizisten Sebastian und Alexander schlichten im Zentrum einen Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Außerdem halten die beiden Inspektoren einen Autofahrer auf, der entgegen der Fahrtrichtung fährt. Als sich der Mann nicht ausweisen kann, werden die Polizisten skeptisch. Bettina und Birgit nehmen in der Zwischenzeit die Verfolgung einer Gruppe von Personen auf, die hinter dem Diebstahl einiger Feuerlöscher eines Parkhauses stecken könnten.

