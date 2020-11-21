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Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 3: Höchste Alarmbereitschaft

ATVStaffel 1Folge 3vom 21.11.2020
Staffel 1 Folge 3: Höchste Alarmbereitschaft

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Stadtpolizei Baden

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Höchste Alarmbereitschaft

48 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 6

Die beiden Stadtpolizisten Sebastian und Alexander werden zu einer Villa gerufen, in der ein Alarm ausgelöst worden ist. Da noch unklar ist, ob es sich um einen Einbruch handelt, betreten die Beamten das Anwesen mit gezogener Waffe. Gruppeninspektorin Birgit und ihre Kollegin Bettina gehen derweil einem Verkehrsunfall in den Weinbergen nach. Außerdem halten die Stadtpolizisten Alexander und Sebastian einen jungen Autofahrer auf, der unter Drogeneinfluss zu stehen scheint.

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