Folge 8: Staffel 1 Folge 8: Seriendieb geschnappt
Die Badener Polizistinnen Bettina und Birgit werden zum Parkplatz eines Supermarktes gerufen. Der Kriminalabteilung der Stadtpolizei gelingt es einen Seriendieb zu fassen. Mehrere Kilos Diebesgut werden sichergestellt. Der Mann ist vorerst festgenommen und die Kriminalpolizei entscheidet nun über das weitere Vorgehen. Ein Badener Bürger ruft die Stadtpolizei zur Hilfe. Der Herr fühlt sich durch einen Botenfahrer bedroht. Die vermeintliche Bedrohung eines Paketzustellers wird zur Aufklärung gebracht. Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter Sebastian und Revierinspektor Alexander erspähen einen geparkten Kleintransporter und unterziehen ihn einer Kontrolle. In der Vergangenheit haben sie bereits negative Erfahrungen mit derartigen Liefer-Fahrzeugen gemacht. Da der Lenker keinen gültigen Führerschein vorweisen kann, muss er mit den Polizisten auf die Dienststelle fahren. Doch die Ermittlungen verlaufen schwierig.
