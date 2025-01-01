Staffel 1 Folge 10: Alex und Sebastian greifen einJetzt kostenlos streamen
Stadtpolizei Baden
Folge 10: Staffel 1 Folge 10: Alex und Sebastian greifen ein
48 Min.Ab 6
Die Beschwerde eines Passanten führt die Polizisten während des zweiten Corona-Lockdowns zu einem Restaurant, in dem angeblich Gäste bewirtet werden. Außerdem entdecken die Beamten ein Auto, das unerlaubt auf einer Grünfläche der Stadt steht und entfernt werden muss. Zeitgleich erfordert ein Streit mit einem Maskenverweigerer in einem Supermarkt das Einschreiten der Polizistinnen Bettina und Birgit.
