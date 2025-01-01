Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 10: Alex und Sebastian greifen ein

Staffel 1 Folge 10: Alex und Sebastian greifen ein

48 Min.Ab 6

Die Beschwerde eines Passanten führt die Polizisten während des zweiten Corona-Lockdowns zu einem Restaurant, in dem angeblich Gäste bewirtet werden. Außerdem entdecken die Beamten ein Auto, das unerlaubt auf einer Grünfläche der Stadt steht und entfernt werden muss. Zeitgleich erfordert ein Streit mit einem Maskenverweigerer in einem Supermarkt das Einschreiten der Polizistinnen Bettina und Birgit.

