Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 6: Trickbetrügern auf der Spur

Staffel 1 Folge 6: Trickbetrügern auf der Spur

48 Min.Ab 6

In Österreich kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit Wildtieren. Die Badener Stadtpolizistinnen Birgit und Bettina wollen dieses Risiko entschärfen und suchen nach verlaufenen Rehen, um diese von der Straße wieder in ihren Lebensraum zurückzubringen. Außerdem fahnden die Inspektorinnen nach einem Schwarzfahrer, der nach einer Kontrolle geflüchtet ist. Sebastian und Alexander sind unterdessen Trickbetrügern auf der Spur, die sich in Baden als Polizisten ausgeben.

