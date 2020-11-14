Staffel 1 Folge 2: Vermisste Person gesuchtJetzt kostenlos streamen
Stadtpolizei Baden
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Vermisste Person gesucht
49 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 6
Eine besorgte Dame meldet bei der Stadtpolizei Baden das Verschwinden ihrer psychisch kranken Schwester. Die Polizisten Alexander und Sebastian suchen die Wohnung der Vermissten auf. Dort stehen Fenster und Türen offen - von der Frau fehlt jede Spur. Bettina und Birgit kontrollieren unterdessen einen älteren Herrn mit einer Blindenschleife, der gerade von einem Moped absteigt. Ist der Mann tatsächlich der Lenker des Fahrzeugs?
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Stadtpolizei Baden
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Genre:Reality, Recht, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4