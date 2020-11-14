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Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 2: Vermisste Person gesucht

ATVStaffel 1Folge 2vom 14.11.2020
Staffel 1 Folge 2: Vermisste Person gesucht

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Stadtpolizei Baden

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Vermisste Person gesucht

49 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 6

Eine besorgte Dame meldet bei der Stadtpolizei Baden das Verschwinden ihrer psychisch kranken Schwester. Die Polizisten Alexander und Sebastian suchen die Wohnung der Vermissten auf. Dort stehen Fenster und Türen offen - von der Frau fehlt jede Spur. Bettina und Birgit kontrollieren unterdessen einen älteren Herrn mit einer Blindenschleife, der gerade von einem Moped absteigt. Ist der Mann tatsächlich der Lenker des Fahrzeugs?

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