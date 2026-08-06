STÖCKL
Folge vom 06.08.2026: STÖCKL vom 06.08.2026
58 Min.Folge vom 06.08.2026
Im ORF-Nighttalk "Stöckl" treffen Austropop-Ikone Marianne Mendt und Schauspielerin Katharina Straßer aufeinander. Mendt blickt auf ihre Karriere seit "Wie a Glock’n" und persönliche Herausforderungen als Mutter zurück. Straßer erzählt von ihrer Kindheit im Theatermilieu und prägenden Eindrücken hinter der Bühne. Außerdem sprechen beide über den ORF-Spielfilm "Bis auf Weiteres unsterblich", der auf Straßers Idee basiert und in dem Mendt sich selbst spielt. Bildquelle: Günther Pichlkostner/ORF
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