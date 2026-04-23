STÖCKL
Folge vom 23.04.2026: STÖCKL vom 23.04.2026
58 Min.Folge vom 23.04.2026
In der aktuellen Ausgabe von Barbara Stöckls Talkshow spricht Jazz Gitti über ihr Leben, ihre Karriere und prägende Verluste. Koch Max Stiegl erklärt seine Philosophie einer bewussten Ernährung. Surferin Maria Lechleitner erzählt von ihrem Weg vom Bauernhof zu den Wellen Portugals. Und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter berichtet über Parasiten, Umweltfragen und seine privaten Leidenschaften. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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