STÖCKL
Folge vom 18.06.2026: STÖCKL vom 18.06.2026
60 Min.Folge vom 18.06.2026
Barbara Stöckl begrüßt in dieser Ausgabe eine vielseitige Runde: Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny blickt auf ihr Leben zwischen Forschung und Neugier zurück. Während Austropop-Legende Gert Steinbäcker über Musik und seine zweite Heimat Griechenland erzählt, gibt Schauspieler Philipp Hochmair Einblicke in seine Rolle als "Jedermann". Und Pflegerin Elisa Thurner schildert ihren Alltag zwischen Bergbauernhof und Intensivstation. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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