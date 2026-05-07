STÖCKL
Folge vom 07.05.2026: STÖCKL vom 07.05.2026
59 Min.Folge vom 07.05.2026
In der aktuellen Ausgabe von "Stöckl" sind Andreas Vitásek und Viktor Gernot zu Gast. Anlass ist Vitáseks 70. Geburtstag, bei dem er auf seine Karriere, neue Projekte und prägende Freundschaften zurückblickt. Auch Viktor Gernot spricht über gemeinsame Erlebnisse, seine aktuellen Programme und erinnert sich an seine Begegnungen mit Bühnenlegende Peter Alexander. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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