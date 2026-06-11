STÖCKL
Folge vom 11.06.2026: STÖCKL vom 11.06.2026
59 Min.Folge vom 11.06.2026
Ein Abend voller überraschender Wendungen: Während Josef Pröll über Hoffnungen und Druck vor der WM spricht, öffnet Lisbeth Bischoff die Tür zu den Herausforderungen von König Charles. Samra Kljajic zeigt, wie faszinierend und kraftvoll weibliche Geschichte sein kann, und Corinna und Danilo Kamper‑Campisi nehmen uns mit in die Emotionen ihres Neustarts als Ehepaar. Ein Talk, der berührt, inspiriert und neugierig macht. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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