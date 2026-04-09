STÖCKL
Folge vom 09.04.2026: STÖCKL vom 09.04.2026
60 Min.Folge vom 09.04.2026
Bei Stöckl beleuchteten Cosmo, Hera Lind, Nina Horowitz und Michael Lehofer unterschiedliche Lebenswelten: Cosmo erzählte vom ESC-Traum und seiner musikalischen Prägung, Lind schilderte Figuren, die von wahren Schicksalen inspiriert sind, Horowitz erklärte, wie Liebe, Selbstliebe und Motivation zusammenhängen, und Lehofer zeigte, wie Glück, Sinnlichkeit und Verzicht den Alltag prägen können. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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