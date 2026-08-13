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STÖCKL

STÖCKL vom 13.08.2026

ORF2Folge vom 13.08.2026
STÖCKL vom 13.08.2026

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STÖCKL

Folge vom 13.08.2026: STÖCKL vom 13.08.2026

58 Min.Folge vom 13.08.2026

Zwei scharfsinnige Beobachter des Zeitgeschehens treffen bei "Stöckl“ aufeinander: Klaus Eckel und Lukas Resetarits verbindet die Liebe zur Sprache, zu feinem Humor und einem klarer Blick auf die Welt. Eckel nimmt sich in seinem neuen Buch "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen“ selbst aufs Korn. Resetarits, seit 1977 eine Größe des politischen Kabaretts, hinterfragt in seinem aktuellen Programm "Glück“ die Suche nach Glück und Gerechtigkeit. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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