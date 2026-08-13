STÖCKL
Folge vom 13.08.2026: STÖCKL vom 13.08.2026
58 Min.Folge vom 13.08.2026
Zwei scharfsinnige Beobachter des Zeitgeschehens treffen bei "Stöckl“ aufeinander: Klaus Eckel und Lukas Resetarits verbindet die Liebe zur Sprache, zu feinem Humor und einem klarer Blick auf die Welt. Eckel nimmt sich in seinem neuen Buch "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen“ selbst aufs Korn. Resetarits, seit 1977 eine Größe des politischen Kabaretts, hinterfragt in seinem aktuellen Programm "Glück“ die Suche nach Glück und Gerechtigkeit. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2