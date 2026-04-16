Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
STÖCKL

STÖCKL vom 16.04.2026

ORF2Folge vom 16.04.2026
STÖCKL vom 16.04.2026

STÖCKL vom 16.04.2026Jetzt kostenlos streamen

STÖCKL

Folge vom 16.04.2026: STÖCKL vom 16.04.2026

59 Min.Folge vom 16.04.2026

In der aktuellen Ausgabe begrüßte Barbara Stöckl eine vielseitige Runde: Ruth Brauer-Kvam sprach über ihre aktuellen Bühnenprojekte, Psychiater Reinhard Haller über die Folgen „toxischen Schweigens“, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik über Politik und ihr Amerika-Bild und Ö3-Mikromann Tom Walek brachte persönliche Einblicke mit. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

Alle verfügbaren Folgen