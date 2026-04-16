STÖCKL
Folge vom 16.04.2026: STÖCKL vom 16.04.2026
59 Min.Folge vom 16.04.2026
In der aktuellen Ausgabe begrüßte Barbara Stöckl eine vielseitige Runde: Ruth Brauer-Kvam sprach über ihre aktuellen Bühnenprojekte, Psychiater Reinhard Haller über die Folgen „toxischen Schweigens“, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik über Politik und ihr Amerika-Bild und Ö3-Mikromann Tom Walek brachte persönliche Einblicke mit. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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