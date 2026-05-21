STÖCKL
Folge vom 21.05.2026: STÖCKL vom 21.05.2026
60 Min.Folge vom 21.05.2026
In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks "Stöckl" begrüßt Barbara Stöckl Schauspieler Ferdinand Seebacher, Liedermacherin Ina Regen, Autor und FM4-Moderator Roland Gratzer sowie Olympiasiegerin Janine Flock. Ina Regen spricht über persönliche Krisen, künstlerische Unabhängigkeit und ihr neues Album. Roland Gratzer erzählt von seinem Buch über das Scheitern. Ferdinand Seebacher schildert prägende Erfahrungen aus seinem Schauspielalltag und berichtet von der Zusammenarbeit mit "Rex" bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von Kommissar Rex. Janine Flock wiederum spricht über ihren Weg zu Olympia-Gold und die persönlichen Faktoren hinter ihrem Erfolg. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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