STÖCKL
Folge vom 28.05.2026: STÖCKL vom 28.05.2026
61 Min.Folge vom 28.05.2026
Vier Gäste, vier starke Geschichten: Bei Barbara Stöckl treffen Theaterleidenschaft, Fußballwelten, sportliche Höchstleistungen und berührende Familienerfahrungen aufeinander. Maria Happel, Heinz Palme, Johannes Lamparter und Johanna Constantini öffnen Tür zu Momenten, die bewegen, inspirieren und zum Nachdenken anregen – ein Gespräch voller Energie, Emotion und überraschender Einsichten. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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