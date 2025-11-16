Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Daves Rückkehr

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 1vom 16.11.2025
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Auktionatorin Laura ist heute ohne ihren Mann Dan auf dem Weg zur Veranstaltung nach Huntington Beach. Auch Ivy ein Problem, doch sein gebrochener Arm soll ihn nicht davon abhalten, das große Geld zu machen - das übernimmt sein Konkurrent Dave. Und dieser legt sich außerdem mit Laura an ...

