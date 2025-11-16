Storage Wars
Folge 5: Überraschungsgast
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Brandi und Jarrod setzen auf die kleinen Dinge und hoffen damit auf den großen Gewinn. Doch während die Käufer in ihre Geschäfte vertieft sind, klopft eine Überraschung an die Auktionstür. Apropos Überraschung: Auch für Ivy nimmt der Tag ein unvorhersehbares Ende.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC