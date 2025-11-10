Storage Wars
Folge 9: Der große Hit
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Im kalifornischen El Monte freuen sich nicht nur Brandon und Darrell, sondern auch Brandi und Jarrod über ihre Ausbeute. Doch die Käufer haben bei ihrem Streifzug ihre Rechnung ohne die dort ansässige Konkurrenz gemacht. Ivys Entdeckung führt währenddessen zu einem richtigen Schmuckstück.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC