ProSieben MAXXStaffel 7Folge 13vom 23.11.2025
Folge 13: Freundschaft zahlt sich aus

21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Während sich die Käufer auf den Weg ins kalifornische Oceanside machen, reibt sich deren Gastgeber bereits vorfreudig die Hände. Ob die Käufer seinen bösen Plan durchschauen? Brandon und Darrell hab jedoch nur Augen für ihren antiken Fund.

ProSieben MAXX
