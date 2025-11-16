Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 3vom 16.11.2025
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Auktionatoren Laura und Dan sind auf dem Weg zu ihrer nächsten Veranstaltung nach Ramona, Kalifornien. Dave hofft, dieses Mal nicht von der Auktion zu fliegen, sondern heute das große Geschäft zu machen. Seine Konkurrenz scheint sich langsam, aber sicher gegen ihn zu verbünden, doch am Ende zählt, wer mehr zu bieten hat.

ProSieben MAXX
