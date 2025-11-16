Storage Wars
Folge 4: Im Tanktop zum Gewinn
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Das kalifornische West Covina bringt Brandon und Darrell immer wieder Glück - aus diesem Grund beschließen die beiden, hierher zurückzukehren, um Geschäfte abzuschließen. Den beiden dicht auf den Fersen: Brandi und Jarrod die kurzerhand ihre Reiseroute ändern.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC