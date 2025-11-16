Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 4vom 16.11.2025
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Das kalifornische West Covina bringt Brandon und Darrell immer wieder Glück - aus diesem Grund beschließen die beiden, hierher zurückzukehren, um Geschäfte abzuschließen. Den beiden dicht auf den Fersen: Brandi und Jarrod die kurzerhand ihre Reiseroute ändern.

