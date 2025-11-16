Zum Inhalt springenBarrierefrei
Immer wieder Costa Mesa

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 16.11.2025
Immer wieder Costa Mesa

Folge 8: Immer wieder Costa Mesa

21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Dave scheint sich auf der Auktion in Costa Mesa sichtlich wohl zu fühlen - ganz zur Freude der Käufer. Währenddessen wachsen Jarrod und Brandi erfolgreich über sich hinaus und heben die Messlatte für andere Käufer aufs nächste Level.

