Storage Wars

Das große Geld

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 14vom 23.11.2025
Das große Geld

Storage Wars

Folge 14: Das große Geld

21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Auf der Auktion in El Monte bricht erneut der Konkurrenzkampf aus: Dave und Rene ergattern zwei vielversprechende Lager und Letzterer will seine neu erstandenen Waren direkt zu Geld machen. Ob auch Jarrod und Brandi ein gutes Händchen beweisen oder gehen die beiden dieses Mal leer aus?

