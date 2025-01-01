Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Österreich

Kabel EinsStaffel 2Folge 1
88 Min.

Zum Winteranfang fährt Tamme Hanken mit seiner Gattin Carmen nach Österreich. Bei seinem Weg in die Alpen stattet er einem Wolfsrudel im niedersächsischen Springe einen Besuch ab und schaut auf einer außergewöhnlichen Rentieralm an der Nahe vorbei. In Österreich angekommen, erlebt er auf dem Hintertuxer Gletscher in knapp 3.000 Metern Höhe einen Sammeltermin mit fünf Hunden. Außerdem bringt Tamme zwei edle Lipizzaner wieder auf Trab ...

