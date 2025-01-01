Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 2: Florida (1)
87 Min.
Für Tamme Hanken geht es über den großen Teich: Mit einer Reitschule mitten in Florida haben sich zwei deutsche Auswanderer einen Traum erfüllt. Doch sie müssen von dem Ostfriesen erfahren, dass sie bei dem Kauf ihres neuen Pferdes schwer betrogen worden sind. Außerdem erwarten Tamme und Lehrling Anton skurrile Erlebnisse - vom luxuriösesten Hundehotel der Welt bis zu einer Ziege, die denkt, sie sei ein Hund. Und in Miami Beach will Tamme sich ein Tattoo stechen lassen.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins