Australien

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 24.05.2016
Folge 6: Australien

88 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12

15.000 Kilometer Luftlinie trennen das ostfriesische Filsum vom australischen Landesinneren. Doch für Jetlag bleibt Tamme und Carmen Hanken keine Zeit, denn es warten Tiere in Not auf die Hilfe des Knochenbrechers. Der Ostfriese macht unter anderem Bekanntschaft mit landestypischen Tiergenossen. Darunter ist ein Koala, der sich auf Tamme fast wohler fühlt als auf seinem Eukalyptusbaum, einem 1,90 Meter großen Känguru sowie einem Emu, der sich zum Polizeipferd berufen fühlt. Bildrechte: Kabel Eins.

SAT.1 GOLD
