Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 7: Australien (2)
88 Min.Folge vom 16.08.2016Ab 6
Knochenbrecher Tamme Hanken und seine Frau Carmen verschlägt es erneut auf den fünften Kontinent - nach Australien. Dort machen sie sich mit der landestypischen Flora und Fauna vertraut. Die lebende Busch-Legende Robert Bredl alias "The Barefoot Bushman" nimmt die beiden Ostfriesen mit auf ein Krokodil Abenteuer. Denn die australischen Salzwasserkrokodile sind mit ganzen vier bis acht Metern die Größten der Welt. Da sieht selbst der 2,06 Meter große Knochenbrecher auf einmal ganz zierlich aus. Vor der Abreise über den großen Teich, geht es für Tamme Hanken allerdings zuerst nach Rostock. Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins