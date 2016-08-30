Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Ecuador (1)

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 30.08.2016
Ecuador (1)

Ecuador (1)Jetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 9: Ecuador (1)

89 Min.Folge vom 30.08.2016

Knochenbrecher Tamme Hanken hat sich seinen Lehrling Anton eingepackt und auf geht's in die Wundertüte Südamerikas: Nach Ecuador! Direkt am Pazifik liegt das Land, das kleiner ist als Deutschland, jedoch als artenreichster Fleck der Welt gilt. Und nicht nur in der Tierwelt zeigt es seine Vielfältigkeit: In den Regenwäldern Ecuadors leben Völker, die teilweise noch nie Kontakt mit der globalisierten Welt hatten. Nach einer Stunde Wanderung durch den Dschungel trifft Tamme Indianer, die zwar schon westliche Menschen, jedoch noch nie einen Mann in seiner Größe gesehen haben. Bildrechte: Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
SAT.1 GOLD
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen