Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 4: Cayman Islands
88 Min.
Die Cayman Islands mitten in der traumhaften Karibik - für die einen das absolute Steuerparadies, für Tamme Hanken ein Ort, um vielen leidenden Tieren zu helfen. Der Knochenbrecher und sein Lehrling Anton treffen in einer Auffangstation für bedrohte Tierarten auf die Ur-Einwohner der Inselgruppe, die blauen Leguane. Doch Tamme entdeckt noch einen ganz anderen Einwohner, der die Caymans besiedelt und vermutlich der Wirt für viele Pferdeinfektionen zu sein scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins