Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 10: Ecuador (2)
89 Min.Folge vom 06.09.2016
Tamme und Anton sind in Ecuador unterwegs! Denn das Amazonas-Gebiet gilt als die grüne Lunge der Erde. Doch hier, wo die Natur eigentlich so schützenswert ist, gibt es immer auch Menschen, die versuchen diese zu zerstören. Deshalb unternimmt Tamme mit seinem Lehrling eine wilde Amazonas-Schifffahrt, denn mitten im ecuadorianischen Regenwald gibt es eine Tierauffangstation. In dieser werden Tiere aus illegalem Tierhandel gesund gepflegt, bis sie wieder in freie Wildbahn gelassen werden können. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins