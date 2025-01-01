Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Florida (2)

Kabel EinsStaffel 2Folge 3
Florida (2)

Florida (2)Jetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 3: Florida (2)

89 Min.

Das Abenteuer Florida geht für Tamme Hanken und Lehrling Anton in die nächste Runde. Auf einer Pferdefarm muss der Knochenbrecher eine ernste Entscheidung treffen. Auch Football-Profi Tim hofft auf seine Hilfe: Sein Pferd hat enorme Berührungsängste. Tamme und Anton besuchen außerdem das Turtle Hospital, das einzige Krankenhaus für Meeresschildkröten weltweit. Und Florida wird seit geraumer Zeit von einer Python-Plage bedroht, und die macht auch vor dem Ostfriesen nicht halt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen