Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 5: Wales
89 Min.
Drei Millionen Einwohner und ganze elf Millionen Schafe - das gibt es nur in Wales! Tamme Hanken und seine Frau Carmen verschlägt es dieses Mal ins Vereinigte Königreich. Dort muss der Knochenbrecher unter anderem auf einem 250 Jahre alten walisischen Bauernhof bei einem nicht alltäglichen Problem helfen: Ein Esel begattet alle Stuten, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Und: Auswanderer Horst Weigel machen auffällige Atem-Geräusche bei einem seiner Rennpferde große Sorgen.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins