Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 11: Mongolei (1)
90 Min.Folge vom 13.09.2016
In der neuen Folge prallen zwei Kulturen auf einander. Gerade ist Tamme Hanken noch auf dem Oktoberfest und behandelt Kaltblüter für den Wies'n-Einzug, da wird der Knochenbrecher in eins der aufregendsten Länder der Welt gerufen: In die sagenumwogende Mongolei. Unendliche Weiten, unberührte Landschaften, unglaubliche Freiheit für Mensch und Tier. Tamme und sein bester Freund, der Schweinebauer Peter, träumen schon lange von diesem Land, in dem selbst das Wappentier ein Pferd ist. Im Land des berühmten Kriegers Dschingis Khans ticken die Uhren jedoch anders... Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins