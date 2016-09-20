Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 12: Mongolei (2)
89 Min.Folge vom 20.09.2016
Tamme Hanken ist mit seinem besten Freund Peter in der Mongolei unterwegs. Der Schweinebauer und Pferdeliebhaber springt für Anton ein. Dieser erholt sich gerade von seinem stressigen Lehrlings-Alltag im Urlaub. Dabei hätte er in dem Land der Nomaden viel lernen können, denn der Umgang mit mongolischen Pferden unterscheidet sich deutlich zu dem Umgang in westlichen Nationen. Das Einreiten der Pferde ist in der mongolischen Steppe zum Beispiel eine Angelegenheit von zwei Stunden: Einer hält das Pferd fest, ein Anderer springt drauf und bleibt so lange auf dem Pferd sitzen, bis es eingeritten ist! Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins