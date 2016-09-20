Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Mongolei (2)

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 20.09.2016
Folge 12: Mongolei (2)

89 Min.Folge vom 20.09.2016

Tamme Hanken ist mit seinem besten Freund Peter in der Mongolei unterwegs. Der Schweinebauer und Pferdeliebhaber springt für Anton ein. Dieser erholt sich gerade von seinem stressigen Lehrlings-Alltag im Urlaub. Dabei hätte er in dem Land der Nomaden viel lernen können, denn der Umgang mit mongolischen Pferden unterscheidet sich deutlich zu dem Umgang in westlichen Nationen. Das Einreiten der Pferde ist in der mongolischen Steppe zum Beispiel eine Angelegenheit von zwei Stunden: Einer hält das Pferd fest, ein Anderer springt drauf und bleibt so lange auf dem Pferd sitzen, bis es eingeritten ist! Bildrechte: Kabel Eins.

