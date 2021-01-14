Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 2

ATVStaffel 15Folge 2vom 14.01.2021
63 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12

Jessi hat ein Kind zur Welt gebracht, doch ihr junges Mutterglück wird schnell getrübt: Nur drei Monate nach der Geburt meldet sich das Jugendamt bei ihr. Ihr Freund Kevin hofft weiterhin, dass er der Papa des Kindes ist. Das jedoch ist noch ungeklärt. Der 21-jährige Marcell ist inzwischen fünffacher Vater. Zwei seiner Kinder hat Vanessa zur Welt gebracht. Beide haben sich inzwischen jedoch getrennt und äußern nun ein paar Details zu ihrer gescheiterten Beziehung.

