Teenager werden Mütter
Folge 4: Episode 4
61 Min.Ab 12
Marcells neue Flamme Lisa ist schwanger - jedoch ausnahmsweise mal nicht von ihm. Trotzdem bemüht sich der fünffache Teenie-Papa, sie bei ihrer Geburt zu unterstützen. Seine Ex-Freundinnen Vanessa und Kerstin können darüber nur lachen. Teenie-Mutter Jessica und Kevin haben sich getrennt. Einer der Gründe dafür war sicherlich die Ungewissheit darüber, ob Kevin der Vater der kleinen Aurelia ist. Jessica will dieses Rätsel mit einem Vaterschaftstest nun endgültig lüften.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen