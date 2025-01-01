Teenager werden Mütter
Folge 1: Episode 1
60 Min.Ab 12
Die 17-jährige Joanna und ihr Freund Angelo werden Eltern - und das ungeplant. Trotzdem versuchen sie, das Beste aus ihrer neuen Situation zu machen. Unterstützung gibt es dabei von Joannas Mutter. Weniger einfach hat es die 19-jährige Katharina. Sie wuchs wegen Gewalt in der Familie in Kinderheimen auf und lernte schließlich den wesentlich älteren DJ Robert kennen und lieben. Beide haben bereits Kinderpläne. Doch sind sie auch bereit, als Eltern Verantwortung zu übernehmen?
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
