Teenager werden Mütter
Folge 10: Episode 10
69 Min.Ab 12
Naty möchte ihre Zukunft mit Vicky verbringen. Jetzt will sie ihrer Flamme einen Heiratsantrag machen. Marcell hat sich inzwischen von Lisa getrennt. Nun führt der Vielfach-Papi ein Männergespräch mit seinem Kumpel David, in dem auch seine Ex Vanessa angesprochen wird. Scott und Kerstin haben sich entschieden, künftig in getrennten Wohnungen zu leben. Die beiden sind jedoch nach wie vor ein Paar.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen