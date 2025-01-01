Teenager werden Mütter
Folge 11: Episode 11
69 Min.Ab 12
Vanessa ist kaum wiederzuerkennen. Die Ex Freundin von Marcell hat nicht weniger als 25 Kilo abgenommen und ihr Aussehen deutlich geändert. Nach der Trennung von Marcell durchlief die Mutter eine schwere Zeit und hatte mit Depressionen zu kämpfen. Jungmama Kathrin musste ebenfalls eine Trennung verarbeiten, hat inzwischen jedoch eine neue Liebe gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen