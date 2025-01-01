Teenager werden Mütter
Folge 9: Episode 9
61 Min.Ab 12
Robert wird bald zum zweiten Mal Papa. Doch aufgrund der Corona-Situation kann der DJ seiner hochschwangeren Gattin Katarina in der Klinik nicht beistehen. Die 17-jährige Joanna ist inzwischen stolze Mama. Sie hat bei der Geburt etwas zugelegt und will nun unbedingt wieder etwas Gewicht verlieren. "Fünfeinhalbfach-Papa" Marcell ist wieder in Wien - ohne seine Freundin Lisa. Und dabei hatten die beiden fest geplant, gemeinsam in eine Wohnung in der Steiermark zu ziehen ...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen