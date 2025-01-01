Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 9

ATVStaffel 15Folge 9
Folge 9: Episode 9

61 Min.Ab 12

Robert wird bald zum zweiten Mal Papa. Doch aufgrund der Corona-Situation kann der DJ seiner hochschwangeren Gattin Katarina in der Klinik nicht beistehen. Die 17-jährige Joanna ist inzwischen stolze Mama. Sie hat bei der Geburt etwas zugelegt und will nun unbedingt wieder etwas Gewicht verlieren. "Fünfeinhalbfach-Papa" Marcell ist wieder in Wien - ohne seine Freundin Lisa. Und dabei hatten die beiden fest geplant, gemeinsam in eine Wohnung in der Steiermark zu ziehen ...

