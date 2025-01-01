Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 6

ATVStaffel 15Folge 6
Episode 6

Folge 6: Episode 6

62 Min.Ab 12

Weil nach wie vor ungeklärt ist, ob Kevin der Vater von Jessis Kind ist, wächst dieses bei Pflegeeltern auf. Doch das könnte sich bald ändern: Kevin will nun die Vaterschaft gerichtlich feststellen lassen. Die 19-jährige Katharina und ihr viel älterer Gatte Robert sind derweil im Urlaub auf dem Bauernhof. Katharina ist eigentlich glücklich, wird jedoch von Ängsten geplagt, die mit ihren traumatischen Erlebnissen aus der Jugend zusammenhängen.

ATV
