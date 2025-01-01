Teenager werden Mütter
Folge 12: Episode 12
70 Min.Ab 12
Vanessa gesteht, dass sie erneut Kontakt zu Marcell gesucht hat, nachdem es ihr sehr schlecht ging. Sie hatte nach der Trennung eine Zeit lang mit Depressionen und Drogenproblemen zu kämpfen. Nun will die junge Mutter umziehen, um alles Negative hinter sich zu lassen. Kerstin hat sich inzwischen entschieden, etwas gegen ihre Angst, vor Menschen zu singen, zu tun: Deshalb geht es für die Sängerin vor der Aufnahme ihres Songs im Studio zur Hypnosetherapie.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen