Teenager werden Mütter
Folge 8: Episode 8
64 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Die 19-jährige Katarina stellt sich auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes ein. Von Wehen geplagt sitzt sie bereits auf gepackten Taschen. Marcell entwickelt inzwischen erneut Vatergefühle - auch wenn das Kind, das seine Lisa zur Welt gebracht hat, nicht von ihm ist. Seine Ex Kerstin träumt derweil von der großen Karriere als Sängerin. Sie hofft auf Erfolg durch einen Hit, den sie im Tonstudio aufnehmen will. Den passenden Produzenten dafür hat sie bereits gefunden.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen