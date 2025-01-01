Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Episode 7

ATVStaffel 15Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 7: Episode 7

59 Min.Ab 12

Bei Marcells Freundin Lisa haben die Wehen eingesetzt. Jetzt vor der Geburt hat Gynäkologe Dr. Armin Breinl für das Paar noch eine wichtige Info parat: In Corona-Zeiten dürfen die Väter erst zu ihren Frauen, wenn das Kind kommt. Eine Herausforderung für den eher unpünktlichen Marcell. Auch die 19-jährige Katarina und ihr Gatte Robert erwarten in Bälde ein Kind. Doch ein Besuch Katarinas beim Arzt sorgt noch vor der Geburt für ein kleines Drama zwischen den Eheleuten.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen