The Closer
Folge 10: Abhängig
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Ginnifer Rawley, eine methsüchtige junge Frau, wird in ihrem Haus erschossen. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, denn kurz darauf wird die echte Ginnifer lebendig aufgegriffen. Bei der Toten handelt es sich um eine gewisse Marianne. War sie das Ziel des Täters oder hat sie jemand verwechselt? Indes soll Brenda vor Gericht ein Charakterzeugnis für Pope ablegen, damit er das Sorgerecht für seine Kinder bekommt. Im Zuge dessen kommt die Affäre der beiden ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH