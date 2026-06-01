The Closer
Folge 7: Kopflos
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Brenda und Gabriel essen gerade in einem Restaurant zu Mittag, als in einem Müllcontainer vor dem Lokal ein Kopf gefunden wird. Wie sich herausstellt, ist der Tote der Pornostar Kristofer David Mundy - und er war HIV-positiv, was er offenbar absichtlich verheimlichte. Musste er deshalb sterben? Brenda befürchtet indes, dass sie schwanger ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH