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The Closer

Grenzgänger

WarnerStaffel 2Folge 11vom 02.06.2026
Grenzgänger

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The Closer

Folge 11: Grenzgänger

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Die Polizei wird zu einem Haus gerufen, das offenbar Tatort eines Doppelmordes ist, doch die Leichen sind verschwunden - eine dritte Person ist wohl verwundet entkommen. Sie wird kurz darauf gefasst: Der Mexikaner Hugo, der illegal in den USA ist, behauptet, dass die beiden Getöteten zwei weitere Illegale waren. Doch als die beiden Leichen gefunden werden, gibt es Ungereimtheiten mit Hugos Aussage.

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