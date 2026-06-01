The Closer
Folge 14: Der Maulwurf (1)
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Nachdem in Brendas Verhörraum ein Mord geschehen ist, werden sie und Lt. Provenza vom Dienst suspendiert. Kurze Zeit später wendet sich der CIA-Agent Andrew Schmidt an Brenda mit der Bitte, ihn in einem Mordfall mit terroristischem Hintergrund zu unterstützen. Ein junger Libanese wurde getötet, nachdem er dem Leiter einer geheimen CIA-Operation die Namen aller Agenten aufgezählt hat, die in den iranischen Gemeinden von L.A. tätig sind.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH